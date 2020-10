Cần Thơ: Triệt phá 3 vụ làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả

Công an TP Cần Thơ vừa có báo cáo tình hình công tác Quý III-2020. Theo đó, tình hình an ninh chính trị của TP tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công an TP đã chủ động triển khai các phương án, đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn.



Một bị can trong vụ làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả vừa bị Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt giam. Ảnh: HD

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, công an các quận/phường/xã luôn chủ động rà soát thống kê, số lượng người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, nắm và quản lý chặt số người thường xuyên qua lại Campuchia.

Qua đó, đã phát hiện 22 trường hợp nhập cảnh trái phép (có 02 trường hợp là người có quốc tịch Trung Quốc, đã bị trục xuất).

Thời gian quan, Công an TP đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các cao điểm, kế hoạch chuyên đề, lĩnh vực đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự... từ đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm.

Quý III - 2020, TP đã xảy ra 171 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 35% so với cùng kỳ. Điều tra, khám phá 155 vụ, bắt, xử lý 194 người, trong đó, điều tra khám phá 11/12 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong phòng, chống tội phạm và vi phạm về kinh tế, lực lượng đã phát hiện, xử lý 78 vụ, 81 người vi phạm pháp luật kinh tế, trong đó có ba vụ làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; hai vụ vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên.

Các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đã vận động, thu giữ 73 khẩu súng các loại, 1.172 viên đạn, 113 hung khí thô sơ loại khác…

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ...

Qua đó, Công an đã xử lý 9.520 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 12,8 tỉ đồng, tạm giữ 1.840 phương tiện.

Tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra 31 vụ, làm chết 22 người, bị thương 18 người (tăng cả ba tiêu chí so với cùng kỳ).