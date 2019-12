Cảnh giác cao độ nạn cướp giật mùa cận tết

Theo Công an TP.HCM, đang trong mùa lễ, tết và công an triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.



Phá băng cướp tiệm vàng, giả hình sự đi cướp

Đêm 20-11, tại khu đô thị Sa La (phường An Lợi Đông, quận 2), hình sự TP.HCM bắt giữ sáu thanh niên giả danh hình sự đặc nhiệm để cướp tài sản trên địa bàn TP và các tỉnh giáp ranh. Công an thu giữ súng, đạn, công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận công an nhân dân giả và hơn chục xe máy tang vật.

Nhóm sáu người do Trịnh Minh Vương (trú quận 9) cầm đầu, chuyên tìm những người bán xe không rõ nguồn gốc rồi bất ngờ xuất hiện, giả là cảnh sát hình sự bắt giữ người, bán xe rồi ép buộc lấy tiền, tài sản của nạn nhân.

Bằng thủ đoạn này, có hơn 20 người bị nhóm cướp tài sản.

Khi nhận phản ánh của người dân về hiện tượng “nhóm cảnh sát hình sự lấy tiền, xe máy” của dân, công an xác lập chuyên án để triệt phá và cả nhóm bị bắt.

Trước đó, ngày 15-11, một vụ nổ súng cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận xảy ra ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, công an tung hàng loạt trinh sát vào cuộc và chỉ bốn ngày sau, băng nhóm ba người thực hiện vụ cướp lần lượt bị bắt giữ.



Hai kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản gây hoang mang trong dân. (Ảnh cắt từ clip)

Bắt nhóm cướp nhờ camera an ninh

Vụ cướp tiệm vàng chưa lắng thì rạng sáng 13-12 lại xảy ra vụ cướp xe, giỏ xách của nạn nhân trên đường ở quận 12 và quận Tân Bình.

Theo đó, rạng sáng 13-12, ở quận 12 và quận Tân Bình xảy ra các vụ cướp. Theo ghi nhận của camera an ninh, hai tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công các cô gái để lấy xe, giỏ xách.

Ngay sau khi clip ghi cảnh hai kẻ cướp này được tung lên mạng xã hội, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp, rà soát các nghi phạm nghi vấn trên địa bàn, trích xuất camera an ninh các nhà dân để theo dấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng Nguyễn Bá Dương và Trịnh Vi Tấn (cùng ngụ quận 12, TP.HCM). Đến ngày 17-12, Dương và Tấn đã bị Công an quận Tân Bình và Công an quận 12 bắt giữ. Bước đầu họ khai nhận hành vi phạm tội.

Cùng với việc bắt giữ hai nghi can này, công an cũng lập hồ sơ với năm người khác ở chung khách sạn với Dương khi công an vây ráp.

Tội phạm cận tết sẽ phức tạp

Theo Phòng tham mưu Công an TP.HCM, trong năm 2019 phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 8,25% so với cùng kỳ. Dự báo trong thời gian tới hoạt động của tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng diễn biến phức tạp hơn.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bắt đầu từ ngày 15-12.

Theo đó, công an sẽ sử dụng nhiều biện pháp, lực lượng tăng cường kiểm tra hành chính các địa bàn phức tạp; vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng nghi vấn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo lực lượng hình sự Công an TP.HCM cho biết những đơn vị chiến đấu của lực lượng Công an TP.HCM như đội 2, đội 3, đội 4, đội 5, đội 6 trực chiến 100% quân số.

Một trong những mục tiêu trọng tâm thời điểm cận tết của công an là tập trung đánh mạnh vào những đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lực lượng trinh sát tăng cường tuần tra, kiểm tra, theo dõi các đối tượng nghi vấn khác.

Người dân cần cảnh giác cao

Theo một lãnh đạo cảnh sát hình sự, trong những ngày cận tết, tội phạm nhắm vào tài sản hoạt động phức tạp hơn.

Một loại tội phạm mà người dân cần nâng cao cảnh giác trong những ngày tết sắp tới là cướp giật chạy bộ. Những người này hoạt động theo nhóm, xuất hiện ở những chỗ đông người để ra tay rồi lẩn vào đám đông. Có người phạm tội cơ hội nhưng khi thấy người dân để tài sản hớ hênh thì ra tay. “Thực tế, nhiều đối tượng khai nhận ban đầu chúng không có ý định cướp giật nhưng khi thấy người dân để tài sản hớ hênh như cắm chìa khóa trên xe rồi vào nhà, xe để không người trông coi… nên ra tay” - vị này nói.

Bọn cướp giật cũng hay canh những người vừa ra khỏi ngân hàng, cây ATM để cướp giật nên người dân cần nâng cao cảnh giác.

“Giỏ xách nên bỏ vào cốp xe. Khi vừa rút tiền từ cây ATM, ngân hàng về cần chú ý cảnh giác những đối tượng lạ mặt. Trường hợp không may trở thành nạn nhân, thay vì đuổi theo thì bà con nên cố gắng nhớ được đặc điểm nhận dạng đối tượng, đặc điểm xe, nhân dạng có gì đặc biệt để khai báo cho công an truy xét… Thường thì người bị cướp giật sẽ hoảng loạn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để nhận diện, ghi nhớ nhằm giúp công an” - vị này nói.

Vị lãnh đạo này cũng khuyên người dân là không nên truy đuổi bọn cướp giật vì rất nguy hiểm. “Còn người còn kiếm được tài sản chứ bao nhiêu tiền bạc cũng không mua lại được tính mạng” - vị này cho biết thêm.