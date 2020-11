Cảnh giác với thủ đoạn lừa vé số trúng đổi thưởng

Ngày 6-11, ông Nguyễn Văn Lý (57 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết trong lúc ông đang bán vé số dạo tại một quán cà phê ở Km23, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì một thanh niên mượn tờ kết quả để dò vé số.

Sau đó người này báo trúng năm tờ giải 5, trị giá 1 triệu đồng mỗi tờ và đề nghị đổi thưởng.



Những kẻ lừa đảo thường chọn những người bán vé số dạo để ra tay.

Sau khi kiểm tra kỹ 4 con số cuối trong dãy số là 3804 trùng với kết quả giải 5, ký hiệu 10E7 mở ngày 31-10, ông Lý đã đưa cho thanh niên kia 5 triệu đồng và được mua lại 60 tờ vé số rồi rời đi.

Khi ông Lý đem 5 tờ vé số trên về Phan Thiết đổi thưởng tại đại lý thì nơi này phát hiện đây là vé số giả.

Ông Lý cho biết đã kiểm tra kỹ mà không biết vé số photo vì quá giống nên khi đem về đại lý soi rọi mới biết.



Khi so sánh tờ vé trúng giả và tờ vé số thật cùng ngày thì cả hai giống nhau về màu sắc, bố cục, chất liệu giấy in nhưng vé giả in không sắc nét bằng. Khi dùng đèn tia cực tím rọi kiểm tra thì vé thật có những chi tiết phát quang, còn vé giả thì không.



Vé thật và giả rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Được biết, thời gian gần đây, nhiều người bán vé số dạo tại Bình Thuận liên tục trở thành nạn nhân của một số kẻ chuyên làm giả vé số trúng thưởng. Những người này thường in ấn tinh vi, vẽ thêm nét vào con số trật để thành trúng,… nhằm lừa đổi lấy tiền của những người bán vé số dạo.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo khi lừa vé số trúng thưởng của những người bán dạo thường chọn mức thưởng thấp và vé chỉ sai một hoặc hai số có nét gần giống với số trong kết quả rồi dùng bút vẽ thêm nét vào để thành số trúng.

Chẳng hạn như số 3 sẽ vẽ thêm nét thành số 8, số 1 vẽ thành số 4, số 5 thành 6… Hay dùng chiêu thức in một tờ kết quả dò đã được chỉnh sửa một giải khớp với tờ vé số chúng định đổi.

Sau đó lợi dụng lúc người bán không để ý thì những kẻ này nhanh tay nhét tờ kết quả dò đã chỉnh sửa chồng lên trên tờ kết quả dò đúng trong sổ dò của người bán và báo mình trúng số, đề nghị đổi thưởng.