Cảnh sát cứu 2 bé trai 1 tuổi suýt bị bán sang Trung Quốc

Ngày 14-1, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Tràng Định phát hiện hai nghi phạm có biểu hiện nghi vấn phạm tội mua bán người.



Theo đó, cách đây bốn hôm, Nguyễn Thị Ngọc Điệp (34 tuổi, trú tại Kiên Giang) và Trần Thị Đal (32 tuổi, trú tại Bạc Liêu) đang bế theo hai cháu bé khoảng 1 tuổi.

Nhận thấy có biểu hiện bất thường, cảnh sát mời cả hai về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Điệp khai được một người đàn ông Trung Quốc thuê đưa hai cháu bé sang Bằng Tường (Trung Quốc) với tiền công là 2.000 USD/người.

Theo kế hoạch, Điệp đón hai cháu bé tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, sau đó đặt mua giấy khai sinh giả cho hai cháu bé trên mạng xã hội Zalo để bay ra Hà Nội.

Khi đi đến tỉnh Cao Bằng, các nghi phạm thuê một người đàn ông để dẫn sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng. Tuy nhiên khi lên đến nơi, các nghi phạm không liên lạc được với người đàn ông này nên bắt taxi về thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Tại đây, các nghi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Cũng theo công an, hiện tình hình sức khỏe hai cháu bé đều ổn định, đã được đưa vào Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc.

Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý hai nghi phạm theo quy định.