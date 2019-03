Cảnh sát giải cứu 40 người khi xe khách đâm vào dải phân cách

Theo thông tin ban đầu, hoảng 3 giờ ngày 24-3, tài xế Đào Đức Tiến (31 tuổi), ngụ ở TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) điều khiển xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 76B- 009.88 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam -Bắc.

Khi xe di chuyển qua địa bàn thị trấn Quảng Xương (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), xe khách bất ngờ mất lái, húc bay nhiều tấm bê tông, lao lên dải phân cách giữa đường. Tại thời điểm này nhiều người có mặt trên xe khách đang ngủ choàng tỉnh dậy hoảng loạn, trên xe có cả người già và trẻ nhỏ.



Xe khách leo lên dải phân cách cứng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy vụ tai nạn lực lượng CSGT huyện Quảng Xương và Đội 1 Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đóng trên địa bàn Quảng Xương nhanh chóng có mặt phân luồng xe chống ùn tắc, đặc biệt giải cứu hành khánh ra khỏi xe khách.

Tại hiện trường xe khách bị lật nghiêng 30 độ, toàn bộ gầm xe đè lên giải phân cách cứng. Vì thế công tác giải cứu người được đặt lên hàng đầu. Cảnh sát yêu cầu mọi người không hoảng loạn và đưa từng người ra khỏi xe khách an toàn.



Ngay sau khi xảy sự việc, lực lượng chức năng cùng cảnh sát giải cứu 40 người trên xe an toàn.

Cơ quan Công an cũng bố trí, đón xe khách cho toàn bộ hành khách trên xe tiếp tục hành trình đến Hà Nội. Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế xe khách để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, tài xế Đào Đức Tiến cho biết vì trời mưa phùn khó quan sát và một phần do buồn ngủ nên đã dẫn tới sự cố như trên. Rất may vụ việc xảy ra không có thương vong, hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.