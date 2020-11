Cảnh sát nổ súng, truy đuổi nghi phạm chở ma túy suốt 30km

Ngày 18-11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp cùng Công an TP Lai Châu và Công an huyện Sìn Hồ bắt giữ một nghi phạm vận chuyển bốn bánh heroin.



Nghi phạm Hoàng Văn Hiến (ảnh nhỏ) và chiếc xe vận chuyển ma túy. Ảnh: CACC

Theo đó, trưa 13-11, trong lúc làm nhiệm vụ tại km26 tỉnh lộ 129, tổ công tác Công an huyện Sìn Hồ phát hiện chiếc ô tô nhãn hiệu Innova chạy hướng Sìn Hồ - TP Lai Châu có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác, hất một chiến sỹ qua nắp capo rồi bỏ chạy.

Trước sự manh động trên, tổ công tác buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên, đồng thời tổ chức phương án truy đuổi. Nhận được báo cáo, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, tăng cường lực lượng chốt chặn, truy bắt nghi phạm.

Chạy được khoảng 1km, tài xế hạ kính chắn gió, vứt một túi vải chứa bốn bánh heroin xuống đường. Lúc này, tổ công tác cử lực lượng tiếp cận tang vật, bảo vệ hiện trường và tiếp tục truy đuổi nghi phạm.

Sau quãng đường dài 30km, chiếc xe của nghi phạm bị thủng lốp. Tài xế mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận tên Hoàng Văn Hiến (29 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Hiến đang vận chuyển bốn bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh cho một người khác (chưa xác định được danh tính).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của Hiến cũng như xác minh thông tin của người đặt mua số ma túy nói trên.