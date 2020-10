Cảnh sát nổ súng vây bắt kẻ ôm 5 kg ma túy đá vào Việt Nam

Ngày 26-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Tu Lỳ (41 tuổi, trú bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Polykhămxay, Lào) và thu giữ 5 kg ma túy đá.



Tu Lỳ tại cơ quan công an. Ảnh: ĐL

Theo đó, thời gian gần đây, phát hiện có đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Nghệ An nên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để điều tra.

Quá trình theo dõi, Ban chuyên án nhận định đêm 25-10, sẽ có nhóm vận chuyển ma túy với số lượng lớn đi theo đường rừng vào địa phận huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Ban chuyên án cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã chia làm bốn tổ lên nằm mật phục trong rừng, các ngả đường và ở đỉnh đồi cao. Ngoài ra, một tổ công tác khác chuẩn bị mô tô phân khối lớn cơ động trên đường để khi nghi phạm bỏ chạy thì đuổi bắt.



Tang vật là năm gói ma túy đá thu giữ của Tu Lỳ. Ảnh: ĐL

Sau hai ngày đêm nằm rừng, vượt mưa lũ, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 26-10, các trinh sát phát hiện có nhóm ba người đi bộ băng rừng mang theo một túi xách đến địa phận xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn).

Nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án phối hợp Đồn biên phòng Phúc Sơn, Công an huyện Anh Sơn lập tức vây bắt những người này. Lúc này các nghi phạm chống trả quyết liệt.

Lực lượng chức năng đã bắn chỉ thiên loạt đoạn AK để uy hiếp các nghi phạm và lao ra, khống chế, vây bắt được Tu Lỳ. Hai nghi phạm khác lợi dụng đêm tối, địa bàn hiểm trở đã kịp chạy trốn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg ma túy đá.

Được biết, Tu Lỳ từng có thời gian sang Việt Nam sinh sống học tập nên nắm rõ các đường giao thông, am hiểu ngôn ngữ. Lỳ từng là cán bộ y tế ở huyện Khăm Cợt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.