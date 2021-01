Cảnh sát vũ trang triển khai việc bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 21-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi Lễ triển khai Phương án Tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công an TP.HCM, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là một trong những Cảng hàng không lớn của cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.



Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh HT

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự đây được đảm bảo nhưng vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Chẳng hạn như vẫn còn tình trạng mất an ninh khu vực giáp ranh cảng, ý thức của một số người chưa cao, một số hành khác vẫn chưa chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không như sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay, mang vật cấm đặc biệt là súng, công cụ hỗ trợ lên máy bay.

Tội phạm về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy tiếp tục lợi dụng đường hàng không để hoạt động.

Trong giai đoạn 2018-2020, các đơn vị liên quan đã phát hiện 257 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ (như roi điện, bình xịt hơi cay, đạn còn hạt nổ).

Có 96 trường hợp sử dụng đèn laser, đèn công xuất cao vào buồng lái máy bay và sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại sân bay Tân Sơn Nhất uy hiếp an toàn bay.

Mặc khác các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách hoạt động chống phá nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trong nước, nhất là kích động gây rối an ninh trật tự, gây cháy nổ, phá hoại các cơ sở của ngàng hàng không như vụ đặt bom hồi bốn năm về trước.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, an ninh, an toàn hàng không dân dụng là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.

“Đây là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của Việt Nam mà mang tầm quốc tế, tần suất hoạt động bay lớn nhất nước, với sự tham gia hoạt động khai thác của hơn 50 hãng hàng không trong nước và quốc tế”- Giám đốc Công an TP.HCM nói.



Buổi lễ được tổ chức sáng ngày 21-1 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh HT



Xe thiết giáp xuất hiện tại buổi lễ. Ảnh HT





Cảnh sát giao thông tại buổi lễ