Cặp vợ chồng bị bắt sau 20 năm trốn truy nã

Chiều 24-12, thông tin từ cơ quan Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho hay Công an huyện này phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ Lương Văn Vy (SN 1967) và Nguyễn Thị Yến (SN 1970, vợ Vy, cùng trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, thuộc huyện Đắk Song.



Nguyễn Thị Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, vào năm 2000, vợ chồng Vy cùng một số người bị cơ quan điều tra phát hiện việc mua bán ma túy trái phép. Nhiều người liên quan bị xử lý theo quy định, riêng vợ chồng Vy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với Lương Văn Vy và Nguyễn Thị Yến.



Lương Văn Vy bị bắt để phục vụ điều tra. Ảnh: Q.MINH

+ Cũng liên quan đến án ma túy, Công an huyện Đắk Song đã phát hiện, bắt quả tang bốn cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm tại hai cơ sở kinh doanh massage – karaoke trên địa bàn xã Đắk N’drung và xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song.

Trước đó, ngày 23-12, qua công tác nghiệp vụ, tại bon Ta Mung, xã Trường Xuân, lực lượng Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang hai người đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói heroin cùng một số tang vật liên quan.