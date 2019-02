'Cất vó' chuyên án 918T bắt 2 đối tượng

Ngày 5-2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ để xử lý 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu mà lực lượng Cảnh sát Kinh tế bắt giữ theo chuyên án 918T sáng 4-2.



Hai xe ô tô liên quan bị tạm giữ. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 918T, 0 giờ 50 phút rạng sáng 4-2, trên tuyến QL91 đoạn thuộc địa phận phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên tỉnh An Giang, Ban chuyên án 918T phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang ra tín hiệu dừng 2 xe ô tô bán tải biển số 71C-006.13 và ô tô 16 chỗ (biển số 78B-004.35) đang lưu thông từ hướng huyện Tịnh Biên về Cần Thơ.



Công an kiểm đếm số thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Tài xế điều khiển 2 xe trên đã không dừng xe theo hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi đến địa phận thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ mới bắt giữ được 2 chiếc xe cùng hai đối tượng Hồ Quí Thắng (41 tuổi) và Đặng Phước Tuấn (35 tuổi) – cùng ngụ ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.



Đối tượng Thắng. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Công an thu giữ trên xe ô tô 78B-004.35 và tổng cộng 48.500 bao thuốc lá ngoại ước tính tổng giá trị khoảng 660 triệu đồng. Bước đầu các đối tượng khai nhận đang trên đường chở thuốc lá ngoại nhập lậu về TP Cần Thơ tiêu thụ, trong đó xe ô tô 16 chỗ chở thuốc lá đi sau, còn xe bán tải đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn đường.



Đối tượng Tuấn