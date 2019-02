Cậu họ 2 lần bán cháu gái sang Trung Quốc

Ngày 26-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, cơ quan này vừa phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ một vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn.



Đào Văn Giàng tại cơ quan công an

Theo đó, hai nghi phạm được xác định là Đào Văn Giàng (47 tuổi) và Sùng Văn Sài (28 tuổi, cùng trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy vào khoảng cuối tháng 10-2018, do có nhu cầu tìm việc làm ở Trung Quốc, chị Sùng Thị H. (31 tuổi, trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) được giới thiệu và gặp Sùng Văn Sài.

Thay vì giúp đỡ người phụ nữ tìm việc, Sài lại bàn bạc với Đào Văn Giàng lên kế hoạch bán nạn nhân. Hai nghi phạm thỏa thuận với nhau rằng Sài sẽ đưa chị H. theo đường tiểu ngạch từ Cao Bằng đến biên giới Việt-Trung thì giao cho Giàng để đưa vào nội địa Trung Quốc.

Đáng chú ý, mặc dù nhận ra H. là người cháu họ gọi mình là cậu, nhưng Giàng vẫn quyết định bán H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 30.000 nhân dân tệ. Giàng nhận trước 20.000 nhân dân tệ, nếu sau tết mà H. không bỏ trốn thì sẽ được nhận số tiền còn lại.

Cầm tiền trong tay, Giàng gửi 15.000 nhân dân tệ về cho Sài. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, chị H. bỏ trốn và bị Giàng bắt lại. Một lần nữa, người này tiếp tục nhẫn tâm bán cháu mình cho một người đàn ông khác.

Đến ngày 12-2, nhân lúc đi chơi hội, chị H. bỏ trốn và được Công an Trung Quốc giao cho Đồn biên phòng Săm Pun, Hà Giang.

Tiếp nhận trình báo từ nạn nhân và gia đình, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định hai nghi phạm trong vụ án. Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.