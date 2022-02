Ngày 10-2, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên (31 tuổi, thường trú huyện Long Thành) để làm rõ về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.



Nghi can Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Theo thông tin ban đầu, Nguyên kết hôn với chị TTB và cùng sống chung với cháu LT (12 tuổi là con riêng chị B) tại địa chỉ xã An Phước (huyện Long Thành).

Trong thời gian chị B mang thai, từ khoảng giữa năm 2021 đến ngày đầu năm 2022, Nguyên đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ.

Đến ngày 5-2, sau khi biết sự việc trên, cha ruột của cháu T đã đến cơ quan Công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng điều tra sự việc. Tại cơ quan Công an, Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an huyện Long Thành đã tạm giữ hình sự với Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý.