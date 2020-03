Cha mua ma túy cho con trai sử dụng

Ngày 4-3, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Chế Minh (64 tuổi, ngụ xã An Trường) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, trưa 3-3, Công an huyện Càng Long phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra hành chính nhà của ông Minh. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong gói thuốc lá của ông Minh có 8 gói nylon chứa bột màu trắng nghi là ma túy. Kiểm tra nơi ở và người Minh, công an thu giữ thêm 35 túi nylon chứa bột màu trắng.



Đối tượng Phạm Chế Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, ông Minh khai số bột màu trắng trên là heroin mua từ một người không rõ họ tên ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về cho con trai sử dụng. Kết quả giám định, tổng khối lượng số ma túy trên là 5,398 g.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.