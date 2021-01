Chiều 22-1, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nguyện - Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Nguyện (57 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trước đó, vào khoảng tháng 2-2010, ông Nguyện giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Thời gian này, nhiều bác sĩ được UBND tỉnh Tiền Giang cấp kinh phí đào tạo để phục vụ cho tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi học xong, một số bác sĩ vì nhiều lý do khác nhau nên không thể tiếp tục công tác ở đơn vị cũ và làm đơn xin bồi thường kinh phí đào tạo.

Ông Nguyện là người tiếp nhận nhận đơn và có hành vi gọi điện đòi các cán bộ này phải "đưa tiền". Một số người đã làm đơn tố cáo ông Nguyện.

Khi công an vào cuộc điều tra, ông Nguyện được điều chuyển làm Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Cùng với việc khởi tố, công an cũng khám xét nơi làm việc của ông Nguyện.