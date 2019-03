Cháy 13 căn nhà ở An Giang nghi do đốt đồng

Chiều 29-3, tại huyện An Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 10 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng cháy ở dãy nhà thuộc ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú và ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang những căn nhà khác.

Bốn xe chữa cháy, máy bơm nước chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.



Các căn nhà bị cháy đa số là nhà gỗ kèm theo năng gắt và gió nên ngọi lửa bùng phát dữ dội.

Hậu quả, 10 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn khác bị cháy một phần. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy được nghi ngờ là do ở khu vực này có đốt đồng nên khi có gió tàn lửa đã bị thổi bay vào nhà dân.

Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ dân có nhà cháy hoàn toàn và 2 triệu đồng cho hộ có nhà bị cháy một phần. Đồng thời, địa phương cũng bố trí nơi ở tạm cho những người bị ảnh hưởng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ