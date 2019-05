Cháy chung cư Vista An Phú, dân hoảng loạn tháo chạy

Đến trưa ngày 5-5, Cảnh sát PCCC Công an quận 2, TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy căn hộ ở chung cư The Vista An Phú (phường An Phú, quận 2).



Trước đó, khoảng 9 giờ sáng, người dân sống tại chung cư phát hiện vụ cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 18 nên hô hoán, kêu cứu.



Vụ cháy khiến cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng cầu thang thoát hiểm xuống đất. Ảnh HT.

Lực lượng tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng căn hộ khóa cửa nên báo cảnh sát. Trong tiếng chuông báo cháy hú vang, hàng chục người dân dìu dắt thoát xuống đất bằng cầu thang bộ.

Lực lượng PCCC Công an quận 2 nhanh chóng điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Do căn hộ xảy ra hoả hoạn lúc nhà vắng chủ nên lực lượng chức năng đã dùng thiết bị phá khoá để tiếp cận bên trong.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, hàng trăm dân cư trong đó có rất đông người nước ngoài và trẻ em vẫn tập trung ở dưới để chờ lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ cháy.

Theo lãnh đạo quận 2, vụ cháy xảy ra ở căn hộ cho thuê, không có người bên trong, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bị cháy rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.