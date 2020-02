Cháy khu nhà ở sinh viên, 7 người bị kẹt trên tầng 8

Sáng 12-2, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hỗ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã kịp thời chữa cháy, cứu được bảy nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 8 một tòa nhà đến nơi an toàn.



Khu nhà ở sinh viên bốc cháy từ phòng kỹ thuật tầng 5.

Khuya 11-2, lửa bất ngờ bốc lên từ phòng kỹ thuật tầng 5 của Khu nhà ở sinh viên Hưng Bình (thuộc Trường ĐH Vinh) tại số 68 đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Hưng Bình, TP Vinh).

Ngay sau đó, lửa lan nhanh và khí độc đã bao phủ hầu hết các hành lang tầng 5 đến tầng 9. Nhiều sinh viên kịp tháo chạy khỏi phòng rồi tìm cách xuống đất, có bảy người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hỗ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe tiếp nước cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường cứu người, dập lửa.



Hiện trường vụ cháy.

Bảy người mắc kẹt ở tầng 8 được cứu, đưa xuống an toàn. Đến rạng sáng 12- 2, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do đám cháy xuất phát tại phòng kỹ thuật tầng 5 rồi cháy lan lên phòng kỹ thuật tầng 6.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.