Trưa 22-2, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ cháy Cửa hàng kinh doanh bún mẹt ẩm thực Hà Thành khiến một nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là chị chị PTN (quê xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu)- chủ cửa hàng bị kẹt bên trong đám cháy dẫn đến tử vong.



Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ĐL

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 22-2, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ Cửa hàng kinh doanh bún mẹt ẩm thực Hà Thành (khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu). Người dân đã hốt hoảng tri hô và dùng các phương tiện để phun nước, dập lửa.

Tuy nhiên, do cửa hàng có cửa cuốn bị mắc kẹt nên mọi người gặp khó trong việc giải cứu chị N. và dập lửa.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy cửa hàng vào hồi 7 giờ 35 phút sáng cùng ngày.



Cảnh sát nỗ lực dập lửa. Ảnh: ĐL

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy và Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, lửa đã cháy lớn, cửa cuốn đang đóng chặt, khói, khí độc nghi ngút bao trùm cả căn nhà. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai nhiều hướng, dùng các phương tiện chuyên dụng tháo dỡ mái tôn, phá cửa cuốn, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Khi tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cảnh sát phát hiện thi thể chị N. đã tử vong tại gác xép của căn nhà. Nhiều đồ dùng, vật dụng trong cửa hàng đã bị cháy rụi.