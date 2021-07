Ngày 4-7, Công an quận Bình Tân phối hợp Đội CSGT Phú Lâm (PC08) Công an TP.HCM xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến hai người trọng thương.



Cầu vượt Hương Lộ 2 có biển báo cấm xe hai bánh, xe ba bánh qua cầu. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai người nam nữ còn khá trẻ, chở nhau trên xe máy biển số 94F1-217.06, lưu thông Quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Khi đến cầu vượt Hương Lộ 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 69C-056.85 lưu thông cùng chiều.



Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm khiến hai người ngồi trên trọng thương. Ảnh: HT

Tai nạn khiến xe máy bị xe tải cuốn vào gầm kéo lê dưới đường gần 50 mét. Hai người đi trên xe máy điều bị thương, trong đó cô gái bị thương rất nặng, nằm ngay dưới gầm xe tải.

Phát hiện vụ việc, người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng. Trên đầu cầu vượt Hương Lộ 2 có biển báo cấm xe 2 và 3 bánh di chuyển.

Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, hiện trường vẫn đang được giải quyết.