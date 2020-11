Chém chủ nợ vì đòi quá 'rát'

Trưa 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Hà Văn Bồng (30 tuổi, trú xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.



Bồng bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: AĐ

Theo điều tra, năm 2018 Bồng đã nhiều lần vay mượn của ông Lục Văn Rông (32 tuổi, ở cùng xã) với tổng số tiền 45 triệu đồng. Sau đó, Bồng đã trả được 25 triệu đồng.

Đến giữa năm 2020, chủ nợ nhiều lần đòi 20 triệu đồng còn lại nhưng Bồng chưa có tiền để trả nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Bị chủ nợ đòi "rát", ngày 21-6, cả hai hẹn nhau đến một quán cà phê ở xã Cư Êwi để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Bồng có mang theo một con dao nhọn dài 40 cm.

Tại quán cà phê, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Bồng đã lao vào đâm chém vào người và vùng đầu ông Rông. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngày 18-8, Công an huyện Cư Kuin đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Hà Văn Bồng về tội giết người.