Ngày 1-7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Bình An (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (27 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Hiệp) để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là anh NVT (49 tuổi, chủ tiệm cầm đồ), ngụ cùng địa phương với hai bị can.



Bị can Nguyễn Bình An tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết quả điều tra ban đầu, An là người nghiện, để có tiền thỏa mãn cơn ghiền An đã lấy xe máy của gia đình cầm cho anh T. với giá 1,5 triệu đồng. Vài ngày sau, anh T. yêu cầu mẹ của An chuộc lại chiếc xe với giá ba triệu đồng.

Khi hay vụ việc, cho rằng anh T. cho vay ăn lời với giá “cắt cổ”, An tìm đến nhà anh T. để nói chuyện, tại đây hai bên xảy ra cự cãi và An bị anh T. chửi và lấy dao ra dọa chém.

Sau đó, An chạy xe máy đến nhà Nhã hỏi mượn một cây kiếm, đồng thời rủ Nhã đi chém anh T. Khi đến nhà, thấy anh T. đang đứng trước cửa, An cầm kiếm nhảy xuống, anh T. bỏ chạy.

Cùng lúc này, Nhã cầm hai cục gạch đuổi theo đánh anh T., trong lúc bị rượt đuổi, anh T. té ngã và An cầm cây kiếm xông đến chém vào người T. hai nhát.

Sau khi bị chém, anh T. tiếp tục cố chạy rồi té xuống ao nước, An cùng Nhã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh T. thoát chết, tuy nhiên tỷ lệ thương tật trên cơ thể sau vụ chém là 49%.

Sau khi xuất viện, anh T. đã làm đơn tố cáo An và Nhã đến Cơ quan Công an, hai đối tượng này đã bị Công an huyện Tân Hiệp khởi tố và bắt tạm giam.