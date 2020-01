Chém công an rồi vào nhà cố thủ

Sáng 20-1, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích vừa xảy ra tại đây khiến một trung úy công an bị thương nặng.



Trước đó, do nghi ngờ Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở cùng thị trấn nên Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo công an thị trấn cử đến nhà Hoàng để mời Hoàng lên làm việc.

Khi anh Nghĩa tới nhà, Hoàng không chấp hành mà bất ngờ dùng mã tấu chém vào vùng bụng anh Nghĩa. Gây án xong Hoàng trốn khỏi hiện trường.



Đối tượng Lê Hoàng bị bắt giữ.

Sau khi nhận được tin báo, đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp cùng Công an thị trấn Ngãi Giao và các ban, ngành đoàn thể địa phương đến nhà Hoàng để vận động Hoàng ra đầu thú.

Tuy nhiên, mẹ ruột của Hoàng đứng ngay cửa nhà không cho bất cứ ai vào nhà. Sau thời gian dài không thuyết phục được người mẹ, đại diện các hội đoàn thể đã áp tải bà qua nhà hàng xóm để công an vào nhà.

Lúc này, Hoàng chui vào gầm giường lấy chiếu quấn lại để che chắn hơi cay, sau đó xông ra ném dao rựa, đồ đạc vào công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ. Sau 1 giờ 30 phút, các trinh sát mặc bảo hộ, dùng khiên xông vào khống chế bắt giữ Hoàng.

Hiện anh Nghĩa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.