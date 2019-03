Chém trưởng và phó công xã bị khởi tố tội giết người

Ngày 30-3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tiến (48 tuổi, trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào) về tội giết người.



Tiến chính là bị can trong vụ chém trọng thương cả trưởng và phó công an xã Minh Đức vào giữa tháng 3-2019 vừa qua.



Bị can Đỗ Đình Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, do nghi ngờ về việc đền bù đất nông nghiệp của xã Minh Đức và mâu thuẫn với gia đình về tiền đền bù đất, khoảng 8 giờ sáng 13-3, Tiến cầm theo dao mang sẵn từ nhà tới trụ sở UBND.

Tại đây, Tiến tìm chém ông Nguyễn Phụng Huy (58 tuổi, Trưởng Công an xã Minh Đức), nhưng ông Huy kịp né tránh, bỏ chạy và tri hô.

Nghe tiếng tri hô của ông Huy, ông Vũ Đồng Hiệu (57 tuổi, Phó trưởng Công an xã Mỹ Đức) đã chạy đến để ôm giữ Tiến, tuy nhiên đã bị người này chém vào vùng đầu dẫn đến trọng thương.

Sau đó, Tiến tiếp tục truy đuổi ông Huy, chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay trưởng công xã rồi bỏ về nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mỹ Hào và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế để bắt giữ Tiến, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Cũng theo công an, Đỗ Đình Tiến là đối tượng manh động, đã có hai tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Tiến thường xuyên ngược đãi, đánh đập cha mẹ, gia đình nhiều lần nhờ Công an xã lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.