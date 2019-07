Chích điện giết vợ cũ bất thành liền quay sang quan hệ

Ngày 24-7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Ngô Văn Hết (47 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.



Ngô Văn Hết

Ngô Văn Hết và vợ là bà N.T.N có với nhau hai người con rồi ly hôn từ tháng 10-2018, mỗi người ở mỗi nhà.

Đêm 22-7, sau khi mua 7m dây điện, Hết đạp xe đạp đến nhà bà N, mở cửa lưới rào B40 đi vào nhà và đấu dây điện vào ổ cắm. Người này vén mùng dí dây điện vào vợ cũ. Điện giật, bà N. vùng vẫy khiến dây trong ổ cắm rơi ra, khi bà la lên thì bị Hết bịt miệng, khống chế, thực hiện hành vi giao cấu.

Xong xuôi, Hết nhiều giờ năn nỉ bà N không báo công an trước khi đạp xe ra về. Sau đó bà N đã báo công an. Làm việc với công an Hết khai nhận muốn giết bà N, sau đó sẽ tự tử. Việc bà N không chết là ngoài ý muốn của Hết. Cơ quan CSĐT đã thu giữ tại hiện trường một ổ cắm điện và dây điện.

Theo người dân địa phương, khi còn sống chung Hết thường xuyên uống rượu, nhiều lần hứa bỏ nhưng nuốt lời nên vợ Hết đã chủ động ly hôn.