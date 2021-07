Ngày 30-7, nguồn tin từ Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên được xác định có vai trò cầm đầu nhóm lừa đảo các chủ quán ăn (chủ yếu trên địa bàn quận Kiến An) dưới hình thức đặt đồ ăn rồi nhờ chủ quán ứng tiền cho người tới rao hàng nhằm chiếm đoạt số tiền mà chủ quán đã trả.

Cụ thể, chiều 21-7, bà TTT chủ cửa hàng ăn tại phường Ngọc Sơn (quận Kiến An) nhận được điện thoại của 1 người đàn ông đặt đồ ăn trị giá 1 triệu đồng để ship về nhà ở đường Trần Nhân Tông (phường Nam Sơn, quận Kiến An).

Sau đó, người đàn ông này gọi lại cho bà T nói có nhờ người lái xe ôm mang 1 chai rượu ngoại tới quán, nhờ bà T thanh toán giúp số tiền 950.000 đồng cho người mang rượu, khi nào mang đồ ăn và rượu tới nhà sẽ thanh toán cho bà T cả tiền đồ ăn và tiền rượu.



Nhóm của Kiên gây ra một loạt vụ lừa đảo các chủ quán ăn trên địa bàn quận Kiến An bằng cách vờ đặt đồ ăn, nhờ thanh toán cho người giao rượu

Khi người đàn ông mang hộp rượu tới giao, bà T đã thanh toán số tiền giúp cho người khách đặt đồ ăn. Đến 19 giờ, chồng bà T mang đồ ăn và rượu tới địa chỉ mà khách đặt, gọi điện cho vị khách thì người này nói đang bận chưa nhận được.



Sau đó, chồng bà T gọi lại thì số điện thoại này không liên lạc được. Kiểm tra chai rượu thì không phải là rượu, biết bị lừa, chồng bà T đã trình báo Công an quận Kiến An.

Cũng trong tối 21-7, chủ 2 quán ăn khác trên địa bàn quận Kiến An khác cũng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,9 triệu đồng bằng hình thức tương tự.

Trước đó, chiều 20-7, bà NTA, chủ quán ăn ở Khu đô thị Cựu Viên (quận Kiến An) nhận được điện thoại của 1 người đàn ông tự nhận là khách quen đặt 3 nồi lẩu ship tới nhà. Sau đó, người này gọi điện lại cho chủ quán nói có đặt 2 chai rượu ngoại trị giá 2,2 triệu đồng, đã trả trước 1 triệu, nhờ chủ quán khi có người mang 2 chai rượu tới thì thanh toán giúp 1,2 triệu đồng còn lại, khi nào mang lẩu và rượu tới sẽ trả một thể.

Tới khi có người đàn ông tới quán thông báo chuyển rượu đến cho khách đặt, chủ quán đã trả số tiền 1,2 triệu đồng cho người giao hàng. Sau khi chủ quán mang đồ ăn và gói hàng 2 chai rượu tới địa chỉ mà khách đặt thì số điện thoại đặt hàng không liên lạc được.

Công an quận Kiến An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tới ngày 28-7, công an đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên cùng 1 phụ nữ được xác định là đồng phạm của Kiên. Công an thu giữ 2 xe máy, nhiều chai rượu ngoại giả, một số vỏ chai, túi xách, bàn là rẻ tiền đã được đóng gói. Kiên khai nhận đã thực hiện các vụ lừa đảo dưới hình thức nhờ thanh toán rượu đặt nêu trên. Ngoài ra, nhóm Kiên còn gây ra 7 vụ lừa đảo khác.

Theo điều tra ban đầu, Kiên đã mua một số vỏ chai rượu ngoại pha các loại nước ngọt tạo màu, đóng lại nút chai, bọc nilon giả làm rượu ngoại. Ngoài rượu giả, Kiên còn mua bàn là, túi xách rẻ tiền đóng gói. Sau đó dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi tới các cửa hàng, quán ăn vờ đặt đồ rồi nhờ thanh toán hộ để chiếm đoạt tiền. Có vụ trực tiếp Kiên tới giao hàng nhận tiền, có vụ thuê xe ôm tới giao xong trả tiền cho Kiên.