Chở 4 khẩu súng cùng 164 viên đạn đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 30-12, Công an TP Quy Nhơn, Bình Định cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ký Nghiệp (26 tuổi, ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) để điều tra hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Vụ việc được Công an TP Quy Nhơn tiếp nhận từ Công an phường Trần Quang Diệu vào sáng cùng ngày.



Lê Ký Nghiệp sau khi bị tạm giữ. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, tối 29-12, Nghiệp điều khiển ô tô 77A-181.55 chở một nhóm người cùng nhiều súng, đạn từ huyện Vân Canh đến TP Quy Nhơn để đánh nhau với nhóm thanh niên khác.

Công an phường Trần Quang Diệu đã phát hiện, chặn bắt nhóm người trên khi ô tô đi đang chạy trên tỉnh lộ 638 đoạn qua phường Trần Quang Diệu.

Khi thấy thấy lực lượng công an, nhóm người trên xe bỏ chạy, riêng Nghiệp bị bắt giữ.





Số súng, đạn của nhóm thanh niên chở theo bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Trong lúc tháo chạy, nhóm người trên bỏ lại một túi ni lông bên trong đựng bốn khẩu súng ru lô cùng 164 viên đạn.

Công an còn thu giữ trên xe hai điện thoại di động, 5 triệu đồng. Sau đó, Công an phường Trần Quang Diệu đã chuyển giao Lê Ký Nghiệp cùng những tang vật trên cho Công an TP Quy Nhơn để điều tra, xử lý theo quy định.



Tại cơ quan công an, bước đầu Nghiệp khai cùng nhóm bạn ở huyện Vân Canh chở theo súng, đạn đến “xử” nhóm nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn do mẫu thuẫn.