Theo thông tin ban đầu vào trưa ngày 7-8, lực lượng tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đang làm nhiệm vụ ở khu vực ngã tư Vườn Mít (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) thì nhận được tin báo của tổ kiểm soát ở bùng binh Biên Hùng có một chiếc xe ô tô hiệu Camry màu trắng vượt chốt kiểm dịch đang lưu thông trên đường 30-4 hướng ra đường Nguyễn Ái Quốc ở khu vực Quảng trường tỉnh.

Ngay khi nhận được thông tin, 2 tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đang làm nhiệm vụ ở khu vực ngã tư Vườn Mít đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành và lạng lách qua lực lượng kiểm soát, phóng xe tiếp tục bỏ chạy hướng về ngã tư Tân Phong.



Lực lượng chức năng đã đuổi theo chặn được chiếc ô tô Camry khi tài xế điều khiển dương tính với ma túy. Ảnh: VH.

Lúc này, lực lượng công an dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo xe ô tô Camry. Khi đến trước khu vực Nhà Thi đấu tỉnh lực lượng công an đã chặn được chiếc xe ô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người điểu khiển chiếc xe trên là ĐMT (29 tuổi) và trên xe còn có LTH (26 tuổi). Cả hai đều ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định cả hai đều vi phạm biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16. Đặc biệt, qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện T. dương tính với ma túy. Làm việc với công an, hai thanh niên này khai sau khi sử dụng ma túy ở khu vực phường Long Bình đã chạy xe đến khu vực trên bị công an phát hiện.

Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính với 4 lỗi nêu trên, lực lượng chức năng đã xử phạt tổng hợp mức phạt đối với trường hợp này hơn 56 triệu đồng. Ngoài ra, công an cũng sẽ tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.