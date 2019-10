Chồng chém vợ rồi tự sát nghi do ghen tuông

Trao đổi với PLO, Thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn xã Hà Ngọc (Hà Trung, Thanh Hóa) vừa xảy ra một vụ việc nghiêm trọng chồng chém vợ rồi cắt cổ tự tử.

Theo đó vào khoảng hơn 7g sáng nay (17-10), tại xã Hà Ngọc (Hà Trung, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến cả hai vợ chồng bị thương nặng là ông Lê Bá Xuân (59 tuổi) và vợ là Phạm Thị K. (54 tuổi).



Hiện trường vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát.

Thượng tá Lư cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ do chưa lấy được lời khai của những người liên quan. Tuy nhiên, theo nghi nhận của Công an huyện Hà Trung từ nhân chứng hiện trường cho biết do ghen tuông nên người chồng ra tay sát hại vợ rồi tự sát.

Cụ thể, sau khi dùng nhiều nhát dao chém cho đến khi người vợ gục xuống đất, máu chảy nhiều thì người chồng mới dừng lại. Sau đó dùng dao cắt cổ mình để tự sát.

Ngay say khi xảy sự việc lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã nhanh chóng đưa vợ chồng ông Xuân và bà K. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch và người chồng là ông Xuân đã được các y, bác sĩ bệnh viện nỗ lực ổn định vết thương. Riêng bà K. đã được chuyển lên tuyến Trung ương để tiếp tục cứu chữa do bị nhiều vết thương khá nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.