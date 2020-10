Chồng cũ nợ tiền, ly dị 22 năm cũng bị khủng bố đòi nợ

Công an quận 3, TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Minh (22 tuổi, ngụ huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Nguyễn Hữu Lê Minh (17 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (23 tuổi), Phạm Quang Tuấn (24 tuổi), Vũ Anh Tuấn (29 tuổi, cùng quê Hà Nội); Lương Bảo Lâm (34 tuổi), Lương Bảo Tráng (29 tuổi, cùng quê Hải Phòng; ngụ quận 3) để tiếp tục làm rõ về cùng hành vi trên.



Quang Minh (thứ 2 từ phải qua) cùng những người liên quan bị Công an lập hồ sơ, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA

Liên tục khủng bố

Theo điều tra, chiều 7-10, Quang Minh và Lê Minh cùng một thanh niên chưa rõ lai lịch đến ngôi nhà trên đường Trần Quang Diệu (phường 14, quận 3) để tìm ông Ngô Kim H. đòi tiền.

Nhóm này la lối, to tiếng yêu cầu ông H. trả 260 triệu đồng mà ông này vay của Tạ Trương Minh Vượng. Lúc này, tổ tuần tra gồm trinh sát hình sự Công an quận 3 và Công an phường 14 có mặt giải quyết.

Lợi dụng sơ hở, Lê Minh và thanh niên đi cùng bỏ đi. Riêng Quang Minh được đưa về trụ sở làm rõ.

Đến 18 giờ cùng ngày, bà Phạm Thị Thúy N. (60 tuổi) đến Công an phường 14 trình báo bị nhóm khoảng bốn người đi trên hai xe máy đến nhà đe dọa, buộc trả 260 triệu do chồng cũ là ông Ngô Kim H. vay.



Nhóm này được xác định tới nhà bà N. đe dọa, tạt sơn, khóa cửa... để khủng bố tinh thần. Ảnh: CA

Bà N. cho biết từng kết hôn và sống chung với ông H. nhưng đã ly dị 22 năm về trước. Thỉnh thoảng, ông H. về nhà để thăm gia đình.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 3 nhanh chóng xác định được hành vi và nhóm người có liên quan.

Theo đó, đầu tháng 4-2020, Quang Minh đi cùng một người chưa rõ danh tính đến nhà bà N., thông báo ông H. nợ 140 triệu đồng. Vài ngày sau, Quang Minh tiếp tục đến, chửi bới, đe dọa giết cả gia đình bà nếu không chịu trả tiền thay ông H.

Do lo sợ, đến ngày 20-5, bà N. đã viết giấy, trả nợ cho Quang Minh 140 triệu thay cho chồng cũ.



Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhiều băng nhóm đòi nợ, tạt sơn, cho vay nặng lãi bị công an quận 3 triệt phá. Ảnh: CA

Thấy đòi được, đến tháng 9-2020, Lê Minh cùng Vượng tìm đến, yêu cầu bà N. trả 260 triệu đã vay của Vượng nhưng người phụ nữ này không đồng ý.

Mấy ngày sau, Quang Minh cùng Vượng và sáu người khác đến nhà chửi bới, đe dọa ép bà N. phải trả nợ cho chồng cũ. Bà N. không đồng ý thì bị khóa cửa, tạt sơn vào ngày 18-9 và 1-10. Toàn bộ hành vi của nhóm này đã được camera an ninh ghi lại.

Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an quận 3 bắt Quang Minh và làm việc với nhiều người có liên quan. Quang Minh khai, trước đây ông H. có vay của mình 140 triệu. Đòi mãi không được, thanh niên này nghĩ cách ép vợ cũ của ông H. trả.

Thấy bạn đòi được tiền dễ dàng, Vượng nhờ Quang Minh, Lê Minh, Hưng đi cùng đòi tiền. Không đòi được, ngày 18-9, Vượng chở Minh tới nhà bà N. để khóa cửa. Ngày 1-10, Vượng tiếp tục chở Minh tới tạt sơn nhà của người này.

Dùng iPhone để thế chấp vay lãi nặng

Trước đó vài ngày, Công an quận 3 cũng bắt thêm một nhóm cho vay nặng lãi do Đoàn Gia Phú (28 tuổi, ngụ Long Biên) và Nguyễn Hoàng Đức (36 tuổi, ngụ Ba Đình, cùng TP Hà Nội).

Công an cũng lấy lời khai, làm rõ vai trò của nhóm ba người khác có liên quan.



Phú bị công an quận 3 lập hồ sơ, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng. Ảnh: CA

Đây là nhóm cho vay nặng lãi hoạt động núp bóng dưới Công ty TNHH TM DV Đức Kiên trên địa bàn quận 3.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu xác định, nhóm Phú và Đức hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hơn 15%/ tháng. Nhóm này có phương thức mới là cho người vay tiền thế chấp bằng các sản phẩm Apple.

“Nếu người vay có điện thoại iPhone xịn, thì Phú yêu cầu phải thoát iCloud để nhập iCloud của nhóm này vào sau đó đưa trả điện thoại lại cho nạn nhân dùng và đưa tiền vay. Nếu không trả tiền thì sẽ bị khóa điện thoại” – một cán bộ điều tra nói.

Qua rà soát, số nạn nhân lên đến hàng ngàn người, số tiền cho vay vào khoảng 1 tỉ đồng, trong đó nhóm này thu lời bất chính số tiền gần 300 triệu.

Cùng thời điểm đầu tháng 10, Công an quận 3 cũng triệt phá nhóm cho vay lãi nặng do Lê Văn Giang (35 tuổi, ngụ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cầm đầu.

Công an đã bắt Lê Đức Long, Đặng Văn Huấn (cùng 23 tuổi và quê Hà Nội), Bùi Văn Đức (20 tuổi, quê Nam Định) để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, công an xác định, Giang là người cầm đầu tổ chức cho vay lãi nặng. Để hoạt động, người này thuê ba người nói trên để đi xác minh, cho vay và thu tiền.

Sau khi lập hợp đồng, khách hàng phải trả 10 - 25%/ tháng. Số tiền cho vay từ 5 đến 30 triệu đồng. Ban đầu, số tiền mà nhóm này thu lời bất chính vào khoảng 85 triệu.

Vụ việc đang được Công an quận 3 tiếp tục điều tra làm rõ.