Chồng giết vợ và con nhỏ ở Bình Dương nghi do cờ bạc

Ngày 28-5, Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về vụ cả nhà 3 người phát hiện đã chết tại một phòng trọ tại khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương).



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vào sáng 27-5.

Các nạn nhân gồm: Chồng là Trần Văn Cường ( 35 tuổi), vợ là Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa) và con gái là Trần Kim Phượng (4 tuổi).

Theo đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định: Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong. Thi thể chị Hằng và bé Phượng có thương tích ở vùng cổ, 1 con dao có dính máu được phát hiện tại hiện trường.

Trong phòng đồ đạc không bị xáo trộn...



Vết máu loang đầy trên giường.

Theo người dân, thời gian gần đây Cường có biểu hiện chơi cờ bạc nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có lần đánh nhau. Có thể vì nguyên nhân này mà Cường đã dã man giết hại người vợ đang mang thai sắp sinh, cùng người con gái 4 tuổi, rồi treo cổ tự tử.

Như PLO đã đưa tin, sáng 27-5, người thân gọi điện cho anh Cường để đi làm nhưng không được. Khi đến phòng trọ để tìm thì thấy cửa vẫn khóa trong, nhìn qua cửa sổ thì phát hiện nằm bất động nên báo cơ quan công an.



Con dao dính máu được phát hiện tại hiện trường.

Được biết, hai vợ chồng anh Cường, cùng người con gái 4 tuổi chuyển đến đây sinh sống từ tháng 3-2018. Anh Cường làm nghề bán sữa bắp cho các cửa hàng. Chị Hằng bán trái cây ngoài chợ, nhưng do gần đến ngày sinh nên nghỉ ở nhà.

Hai vợ chồng nạn nhân còn một người con gái 8 tuổi đang sống cùng ông bà nội ở quê.