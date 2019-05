Chủ đàn chó cắn bé 7 tuổi tử vong bị khởi tố

Ngày 10-5, liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tới tử vong, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo Điều 129 Bộ luật hình sự năm 2015.



Công an huyện Kim Động đã khởi tố chủ đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong

Quyết định này đã được VKSND huyện Kim Động phê chuẩn. Bà An là chủ của đàn chó trong vụ cắn một bé trai 7 tuổi tử vong hơn một tháng trước đây.

Trước đó, Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh đã nêu.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 3-4, bé trai tên T. (khoảng 7 tuổi, trú tại thị trấn Lương Băng, huyện Kim Động) khi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ đã bị một đàn chó tấn công. Người dân thấy vậy liền đến giải cứu và nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên xác định cháu bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại. Gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi.

Cơ quan chức năng xác định đàn chó cắn cháu bé là của gia đình bà LTA (trú tại địa phương). Gia đình bé trai thuê trọ tại nhà bà A. từ nhiều năm nay.

Theo người dân trong khu vực, đàn chó này thường xuyên được chủ thả rông ra đường nhưng không rọ mõm. Chúng rất hung dữ, đã từng nhiều lần cắn người và gia súc.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Kim Động đã bắt nhốt đàn chó được xác định cắn tử vong bé trai.