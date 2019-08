Chủ đầu tư dự án Ocean View ở Nha Trang ra đầu thú

Ngày 5-8, nguồn tin của PLO xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View).



Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thiên Nhân II bán đất đã thế chấp ngân hàng cho nhiều người.

Theo nguồn tin trên, quyết định phục hồi điều tra được ban hành sau khi ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án Ocean View ra đầu thú.



Trước đó, tháng 10-2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Ocean View. Ngày 19-12-2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc Công ty Thiên Nhân II.

CQĐT nhiều lần triệu tập nhưng bị can Hùng không hợp tác và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Do đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh truy nã đối với ông.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng của hơn 10 doanh nghiệp, cá nhân.



Dự án Ocean View rất bát nháo do chủ đầu tư bỏ trốn.

Sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư vào đối với dự án Ocean View tại TP Nha Trang, Công ty Thiên Nhân II đã thế chấp 40 lô đất biệt thự tại dự án này để vay vốn ngân hàng.

Theo văn bản thỏa thuận về đầu tư dự án Ocean View, Công ty Thiên Nhân II không được phân lô, bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây dựng 64 nhà biệt thự để bán, khi nào Sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện theo quy định mới được kinh doanh bất động sản.

Thế nhưng Công ty Thiên Nhân II đã bỏ qua các quy định, bán đất dưới hình thức làm hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với các doanh nghiệp, cá nhân.

Mặt khác, cùng một hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, chưa thanh lý hợp đồng nhưng ông Nguyễn Việt Hùng lại ký hợp đồng với một số đối tác khác hoặc ký tiếp hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng cho người khác.