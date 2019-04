Chủ nợ đưa 2 con bạc từ Campuchia về Bến Tre để đòi tiền

Ngày 12-4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công anh tỉnh Bến Tre đang tiếp tục phối hợp với Công an TP.Bến Tre và ngành chức năng làm việc với 11 đối tượng có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó 11 nghi can này quê ở nhiều nơi như: TP.Hải Phòng, Long An, Tây Ninh, Quảng Ngãi, TP.HCM, TP.Hà Nội…



Một sòng bạc lớn (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng 18 giờ tối 10-4, Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận tin tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng công an TP.Bến Tre tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ tại phường Phú Khương, TP.Bến Tre phát hiện 11 người trên đang giữ chị Trần Thị Ngọc Trinh (ngụ tại TP.HCM) và anh Đặng Quốc Chiến (ngụ TP. Hà Nội).



Qua xác minh ban đầu, trước đó hai người này sang Campuchia đánh bạc bị thua. Cả hai có vay tiền tại Campuchia của một người tên Duyên (quê tỉnh Bến Tre, hiện người này đã bỏ trốn) với lãi suất cao và không có tiền trả.

Do không có tiền trả nên Trinh bị các nghi can cho vay giữ tại Campuchia từ ngày 7-4, Chiến bị giữ tại Campuchia từ ngày 29-3. Đến ngày 9-4, anh Chiến và chị Trinh cùng bị đưa về Bến Tre và tiếp tục bị các nghi can này giữ tại căn nhà nghỉ ở phường Phú Khương, TP.Bến Tre thì được lực lượng công an “giải cứu”.

Theo lời Chiến khai, trong quá trình bị giữ tại Campuchia, anh này đã bị một số người canh giữ đánh rất nhiều bằng cây, dây thắt lưng gây nhiều thương tích trên người. Những người này còn yêu cầu Chiến và Trinh phải liên hệ với gia đình đem tiền đến trả mới được cho về.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm một nghi can tên Duyên đã bỏ trốn, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.