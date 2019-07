Chủ quán bar khu phố Tây bị bắt vì ma túy

Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tiến (Việt kiều Mỹ, chủ quán bar 030X8) cùng 15 người khác để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



“Chơi và bán ma túy kín đáo”

Trước đó, công an phát hiện bar 030X8 (số 8 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có việc sử dụng, mua bán ma túy giữa khách và nhân viên nên lập chuyên án triệt phá theo chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng PC02, khoảng 2 giờ sáng 24-7, trinh sát phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ ập vào quán bar đang có khoảng 300 người quay cuồng trong nền nhạc mạnh. Phát hiện cảnh sát, nhiều người vứt ma túy ra sàn, sảnh và nhiều khu vực bàn VIP.

Công an lập biên bản bốn người đang giấu ma túy trong người. Kiểm tra mở rộng ở hộc tủ nhân viên, công an phát hiện có nhiều ma túy. Công an đưa về trụ sở hơn 300 người, qua kiểm tra thì có 102 người dương tính với ma túy.

Qua truy xét, công an mời làm việc với chủ quán bar Lê Văn Tiến và người này thừa nhận bật “đèn xanh” cho nhân viên bán ma túy nhằm thu hút khách.

“Người này cũng nhắc nhở cho hàng trăm nhân viên rằng nếu khách tới chơi thì hãy nhắc khéo để họ sử dụng kín đáo, bán ma túy cũng kín đáo để tránh bị phát hiện” - Thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ, Phó Đội trưởng Đội 8, PC02, cho hay.

Khi khám xét nơi ở của ông Tiến, công an cũng phát hiện có ma túy với một lượng đủ để khởi tố tội tàng trữ.



Cả trăm thanh niên được đưa về trụ sở công an kiểm tra và chủ quán bar Lê Văn Tiến (ảnh nhỏ). (Ảnh do công an cung cấp)

Rất khó xử lý chủ quán bar

Theo Phòng cảnh sát hình sự, trong số 102 người được phát hiện dương tính với ma túy thì hơn 80% là những người có độ tuổi từ 16 đến 28.

Theo công an, bar 030X8 nằm ở vị trí đắc địa tại khu vực sôi động nhất ở TP.HCM, trang bị âm thanh, bố trí hình ảnh chuyên nghiệp và đẹp. “Những người sử dụng chất kích thích cần nhạc mạnh, ánh sáng kích thích nên tập trung đông khách” - đại diện Đội 8, PC02 nói.

Hiện 16 người bao gồm cả khách chơi, nhân viên quán bar và chủ quán bar đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo PC02, nếu đủ lực lượng thì con số thực tế những người bị tạm giữ còn có thể cao hơn. “Khi chúng tôi ập vào bên trong thì khung cảnh náo loạn vì có hơn 300 người trong một diện tích rất nhỏ, họ như chen chân nhau. Phát hiện công an thì vứt vương vãi ma túy. Chúng tôi đã thu giữ được khoảng 60 g ma túy ở nhiều dạng và hơn 100 viên ma túy tổng hợp” - Thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ, Phó Đội trưởng Đội 8, PC02, cho hay.

Những người chỉ đơn thuần sử dụng hiện đã được bàn giao cho địa phương hoặc đưa đi cai theo nghị định.

Công an TP.HCM đánh giá đây là vụ đầu tiên mà có đủ căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự được chủ quán bar, nhân viên và khách quán bar. “Trước đây cũng có nhiều trường hợp kiểm tra của các đoàn liên ngành, công an…, tuy nhiên chưa đạt được kết quả như chuyên án này. Do không chứng minh được bằng các căn cứ xác thực, trong khi ma túy nhỏ, dễ cất giấu, phi tang nhưng lần này chúng tôi đã làm được” - Thiếu tá Vũ nói.

Công an TP.HCM cho biết sẽ thông báo với sở ngoại vụ để thông tin cho lãnh sự quán Hoa Kỳ về trường hợp công dân của họ vi phạm pháp luật tại Việt Nam.