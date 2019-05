Chủ quán bar và khách hỗn chiến vì... nữ nhân viên

Ngày 4-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Công an quận Kiến An đang điều tra, xử lý đối với hai nhóm hỗn chiến tại quán bar Time Club (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An).



Quán bar Time Club nơi xảy ra vụ hỗn chiến vì khách đón nữ nhân viên đi chơi

Trước đó, chiều 1-5, tại quán bar Time Club do Vũ Văn Thắng (Thắng “đủ”, 33 tuổi, trú phường Đồng Hoà, quận Kiến An) làm chủ đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa nhóm Thắng và một nhóm khách hàng của quán bar này. Cuộc hỗn chiến khiến Bùi Hùng Cường (Cường “cận”, 33 tuổi, trú quận Kiến An) bị thương ở vùng đầu.



Công an quận Kiến An và phường Ngọc Sơn đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ. Công an thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn và đưa 17 người liên quan thuộc hai nhóm về phục vụ điều tra.

Công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ tại quán bar xuất phát từ việc khách tới quán bar đón nữ nhân viên của quán này đi chơi.

Theo đó, tối 30-4, nhóm khách gồm Đỗ Thành Thuận (Thuận “thiên”, 31 tuổi, trú quận Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (37 tuổi, trú huyện An Dương) đón chị Nguyễn Ngọc Mai, nữ nhân viên quán bar Time Club đi chơi. Sau đó giữa nhóm Thuận “thiên” và nhóm Thắng “đủ” đã nảy sinh mâu thuẫn hẹn nhau tới quán bar giải quyết. Tại đây giữa hai bên đã xảy ra hỗn chiến.