Chủ quán nhậu ở Bình Dương bị tấn công tử vong

Ngày 8-6, Công an TP Dĩ An đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, điều tra truy bắt nhóm thanh niên dùng mã tấu chém một chủ quán nhậu đến chết.



Hiện trường xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 7-6, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên nhiều xe máy bất ngờ dừng trước cửa quán nhậu nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương).

Khi thấy anh Nguyễn Văn T. (27 tuổi, chủ quán nhậu) đang đứng trong quán cùng một số người bạn, cả nhóm lao vào truy sát rồi chém tới tấp vào người chủ quán và một số người khác.

Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh T. và hai người khác bị thương được mọi người nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều anh T. đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.