Chú ruột xâm hại cháu gái bị tâm thần

Ngày 12-4, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.V.Đ. (64 tuổi, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo công an, khoảng 8 giờ ngày 9-10-2018, Đ. và em ruột là ông NVN (ngụ huyện Châu Thành) tổ chức nhậu tại nhà của N.

Nhậu được một lát thì Đ. đi ra sau nhà tìm thêm người nhậu. Tại đây, Đ. thấy KN (16 tuổi, con ông N.) bị bệnh lý tâm thần nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu.

Đúng cho cháu gái 10.000 đồng và kêu cháu KN. nằm xuống nền xi măng để thực hiện hành vi đồi bại. Đúng lúc, ông N. đi ra phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan Công an.

Đến ngày 26-10-2018, Đ. ra đầu thú.