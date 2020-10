Chủ tịch Cà Mau tiếp những người tố giác bị mất trộm tôm tấn

Ngày 7-10, ông Lê Quân, tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tiếp dân theo định kỳ.

Trong đó, ông đã tiếp gần 20 người dân là những người cho rằng minh bị các nhóm thương lái trộm tôm tấn và đã tố giác nhưng chưa được giải quyết.



Ông Lê Quân, Chủ tịch tỉnh Cà Mau trong buổi tiếp dân. Ảnh: TRẦN VŨ

Chủ tịch Lê Quân cho biết rất quan tâm đến vụ án trộm tôm mà Công an huyện Đầm Dơi đã điều tra. Ông cho rằng, sự việc trộm tôm tấn, có đông người đi trộm như vậy là một vấn đề gây bất an cho người nuôi tôm ở Cà Mau.

Trước khi tiếp người dân, ông đã tìm hiểu kỹ lượng vụ việc. Tuy nhiên, ông yêu cầu người dân phải nói rõ, chi tiết để ông nắm chắc, sát tình hình hơn.

Dân sốt ruột, Công an từ từ

Như PLO đã phản ảnh, ngày 7-5, một nhóm thương lái do Đỗ Huệ Tánh cầm đầu vào đầm tôm của anh Lê Duy Châu ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau để thu mua tôm. Quá trình kéo tôm thu hoạch để thu mua, nhóm này đã trộm cắp trót lọt hàng tấn tôm của anh Châu.

Sau khi kiểm đếm số lượng, biết tôm bị mất, anh Châu xem lại các camera an ninh thì phát hiện nhóm của Tánh đã trộm cắp tôm của mình rất nhiều. Anh đã báo công an và sau đó, cuối tháng 5, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 19 người liên quan.



Người dân phản ảnh nạn trộm tôm tấn với Chủ tịch tỉnh Lê Quân, Ảnh: T.VŨ

Sau khi vụ án này xảy ra, người dân trong tỉnh đã gửi hàng chục đơn tố giác đến Công an tỉnh và các huyện, cho rằng mình cũng là nạn nhân giống như anh Châu, bị các nhóm thương lái trộm hàng tấn tôm. Người nhiều nhất bị trộm mất 10 tấn tôm, người thấp nhất cũng từ 2 tấn tôm thẻ chân trắng.

Tuy nhiên, hầu hết đơn tố giác của dân đã quá 2 tháng nhưng Công an các huyện chưa giải quyết, từ đó dân đòi gặp chủ tịch tỉnh trình bày.

Riêng anh Lê Duy Châu, người bị mất tôm trong vụ án đã khởi tố thì bức xúc cho rằng Công an huyện Đầm Dơi điều tra chưa đúng số lượng tôm mất. Anh cho rằng bị mất hơn 5 tấn tôm nhưng kết luận điều tra chỉ 2,6 tấn.

Báo cáo với Chủ tịch Lê Quân trong buổi tiếp dân, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẳng định Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt việc điều tra trộm tôm. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận là việc điều tra chưa tròn, còn gây bức xúc trong dân.

Đại tá Lũy thay mặt Công an tỉnh Cà Mau nhận thiếu sót với dân và cho rằng đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện điều tra quyết liệt tất cả tin báo từ người dân.

Đại tá Lũy cũng thông tin, đến nay đã nhận tổng cộng 24 đơn tố giác bị trộm tôm của dân, tất cả đã được phân loại và chuyển về các huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Công an tỉnh cũng đã có 2 văn bản phê bình Công an huyện Đầm Dơi về việc giải quyết các tin báo tội phạm chưa quyết liệt.

Chủ tịch Lê Quân: Dân nên chia sẽ cái khó của công an

Trong buổi tiếp dân đã xuất hiện một số thông tin mới, bất ngờ về nạn trộm tôm tấn của các nhóm thương lái. Đại tá Lũy khẳng định qua tìm hiểu xác định có nhiều nhóm thương lái trộm tôm khác nhau chứ không riêng nhóm đã bị bắt. Tuy nhiên chứng cứ tố giác của dân còn mỏng, rất khó cho Cơ quan điều tra.

Một luật sư có mặt trong buổi tiếp dân cho rằng, nên rút vụ án trộm tôm tấn ở huyện Đầm Dơi về công an tỉnh giải quyết. Ông nêu ra cơ sở cho đề xuất của mình là đã phát hiện trong hồ sơ vụ án, Đỗ Huệ Tánh từng khai sau khi mua và trộm tôm của anh Châu đã chở lên chợ Bình Điền ở TP.HCM bán hơn 2,6 tấn.



Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trả lời trong buổi tiếp dân của Chủ tịch Lê Quân (Trần Vũ).

Trong khi tại Kết luận điều tra và cáo trạng không đề cập lời khai này, chỉ kết luận toàn bộ số tôm Đỗ Huệ Tánh chỉ bán ở một Công ty thủy sản tại TP. Cà Mau. Từ đó cho thấy có dấu hiệu số tôm trộm cắp rất lớn, vượt thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Đầm Dơi.

Sau khi nghe các bên đưa ra thông tin, ý kiến, quan điểm, Chủ tịch Lê Quân phân tích việc dân tố giác bị mất tôm chủ yếu dựa vào phỏng đoán, trên cơ sở lượng tôm giống, thức ăn, thời gian nuôi... Trong khi cơ quan điều tra là phải chứng minh được bằng những bằng chứng, căn cứ xác thực. Từ đó, ông kêu gọi người dân phải chia sẽ với Cơ quan điều tra về cái khó khăn này.

Ông cũng gợi ý với người dân nên suy nghĩ và thay đổi phương thức thu hoạch bán tôm. "Nhà mình có vài người, trong khi thương lái thì quá đông, mấy chục người. Và họ cũng là những người kéo bắt tôm. Điều đó cho thấy họ dễ trộm cắp. Tôi nghĩ là ta nên có sự thay đổi phương thức bán, để những người trộm cắp không không có cơ hội là tốt nhất" - ông nói.

Chủ tịch Lê Quân ghi nhận tất cả ý kiến của dân và nói rằng sẽ theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra, làm rõ tố giác của dân, đúng luật định nhằm ngăn chặn triệt để nạn trộm tôm để người dân an tâm sản xuất.