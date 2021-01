Chủ tịch HĐQT 1 công ty ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Ngày 17-1, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ, công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Đức Thịnh (48 tuổi, chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần thiết bị và vật tư Miền Nam).

Ông Thịnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Bị can Phạm Đức Thịnh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: MK

Sau đó lực lượng chức năng đã di lý ông Thịnh về nhà riêng tại khu vực núi Nhọn (tổ 7, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) để khám xét.

Theo thông tin PV, nhà riêng của ông Thịnh gồm nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng đã bàn giao mốc ngoài cho địa phương quản lý. Trước đó dù đã bị lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công nhưng đến cuối tháng 11-2019, chính quyền địa phương phát hiện ông Thịnh vẫn lén lút xây biệt thự trái phép tại đây...

Qua khám xét nơi ở của ông Thịnh, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khu vực nhà ông Thịnh xây dựng trái phép cũng từng xảy ra một vụ án hình sự mà thời điểm đó ông này là bị hại. Cụ thể, ngày 26-6-2016, ông Thịnh đã bị Trần Hữu Thịnh (38 tuổi, ngụ Hải Phòng) dùng súng bắn bị thương nhưng may mắn thoát chết.



Quá trình điều tra sau đó xác định Phạm Đức Thịnh và bà Hoàng Thị Ngọc Lan (quê Hải Phòng) có quan hệ tình cảm, làm ăn kinh tế, sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên đến năm 2015, 2016 thì hai bên xảy ra mâu thuẫn...

Sau đó, bà Hoàng Thị Ngọc Lan đem chuyện này kể cho Trần Hữu Thịnh nghe. Thịnh sau đó chuẩn bị súng, từ Hải Phòng vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thịnh đến khu vực núi Nhọn điều nghiên lịch trình di chuyển của ông Thịnh, sau đó chờ cơ hội bắn ông Thịnh. Ông Thịnh bị bắn ở khoảng cách gần nhưng may mắn chỉ bị thương...

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau đó đã bắt Trần Hữu Thịnh, Hoàng Thị Ngọc Lan. Tháng 2-2017, những người này bị TAND tỉnh đưa ra xét xử...