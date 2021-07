Chiều 19-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe máy, giấy tờ tùy thân cho một người dân bị lực lượng liên ngành của phường thu giữ. UBND TP Nha Trang cũng yêu cầu chấn chỉnh cách làm việc của tổ công tác liên ngành phường Vĩnh Hòa; trong đó có chấn chỉnh hành vi của ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường này.



Lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa thu giữ xe máy của anh E. Ảnh cắt từ clip.

Theo một nguồn tin khác, chiều 18-7, tổ công tác liên ngành của UBND phường Vĩnh Hòa trực tại một chốt kiểm dịch đã chặn xe, kiểm tra đối với anh TVE với lý do cho rằng người này ra đường không cần thiết do TP Nha Trang đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch COVID-19. Anh E. xuất trình giấy tờ chứng minh mình là công nhân của một công ty đang thi công tại một dự án du lịch trên địa bàn phường Vĩnh Hòa. Anh E. trình bày lý do đi ra đường là để mua bánh mì, nước uống.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa cho rằng anh E. đi ra đường không cần thiết nên đã thu giữ xe máy, giấy tờ tùy thân của anh. Tiếp đó, anh E. được đưa đến làm việc tại trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa. Tại đây, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, trực tiếp làm việc với anh E. đã cho rằng bánh mì không phải làm mặt hàng thiết yếu và việc người này đi ra đường là vi phạm.

Ngày 19-7, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều hai đoạn clip về sự việc trên. Một đoạn clip ghi lại hình ảnh anh E. bị lực lượng liên ngành phường Vĩnh Hòa chặn xe, kiểm tra giấy tờ trên đường và một clip ghi lại hình ảnh anh E. đang ngồi làm việc tại trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa.

Trong clip anh E. bị chặn xe, kiểm tra giấy tờ trên đường, một số người được cho là cán bộ phường Vĩnh Hòa liên tục cho rằng anh E. ra đường không cần thiết. Một thanh niên chỉ vào túi bánh mì, nước lọc trên xe nói rằng anh đi mua đồ ăn, chứ không làm gì vi phạm và thắc mắc sao cán bộ phường giữ giấy tờ xe của anh.

Thế nhưng, người quay clip liền nói: “Đồ này không phải đồ thiết yếu! Mua đồ ăn mà thiết yếu gì! Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì?”. Người thanh niên tiếp tục thắc mắc: E, có làm gì mà mấy anh bắt em, giữ giấy tờ của em?” Người quay clip lớn tiếng: “Tao giữ cho rồi để mày đi kiện nghe, ok?”

Ngoài ra, một số người được cho là lực lượng trực chốt kiểm soát, trong đó nhiều nhất là người đang quay clip có nhiều lời lẽ không phù hợp như “Thằng này ở trên núi xuống đúng không?” “Tao bắt nhốt cho mày biết!” “Tao bảo đuổi việc mày”…

Trong clip hình ảnh anh E. tại trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa, một cán bộ dùng liên tục bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu, anh E. đã vi phạm… Nhiều người bình luận, tỏ thái độ bất bình về cách làm việc, lời lẽ của cán bộ UBND phường Vĩnh Hòa, về ý kiến cho rằng bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu.



Lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa thu giữ giấy tờ của anh E. Ảnh cắt từ clip

Thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa cho biết hai hai đoạn clip trên do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường này quay ngày 18-7 để làm bằng chứng. Những người trong clip có các lời lẽ không đúng với anh E. là cán bộ phường Vĩnh Hòa. Người làm việc với anh E., cho rằng bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu là ông Trần Lê Hữu Thọ. Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Nha Trang, UBND phường Vĩnh Hòa đã tổ chức ngay cuộc họp chấn chỉnh đối với cá nhân ông Thọ và tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát.



Trao đổi với PV, một lãnh đạo TP Nha Trang khẳng định bánh mì là một trong mặt hàng thiết yếu; không có quy định nào cấm hay hạn chế người dân mua mặt hàng này.

“Qua sự việc của phường Vĩnh Hòa, lãnh đạo TP Nha Trang cũng đã chỉ đạo chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn TP kiểm tra, nhắc nhở các tổ liên ngành phòng chống dịch cần có ứng xử phù hợp, hướng dẫn người dân chấp hành tốt việc giãn cách xã hội. Quan điểm của lãnh đạo TP Nha Trang là tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt; đồng thời kiên quyết xử lý, xử phạt theo đúng quy định đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chống đối”- vị lãnh đạo TP Nha Trang thông tin.