Chủ tiệm sửa xe chiếm đoạt xe của khách ra đầu thú

Ngày 24-01, Công an huyện Châu Thành, An Giang vừa tiếp nhận đầu thú bị can Nguyễn Đức Mạnh (19 tuổi) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Mạnh làm nghề sửa xe ở huyện Châu Thành. Vào tháng 4-2020 anh Lương Thành Nhân đem xe máy hiệu Suzuky, loại Sport 110 đến tiệm cho mạnh sửa. Do tin tưởng nên anh Nhân đưa cả giấy chứng nhận đăng ký xe cho Mạnh để thuận tiện cho việc chạy thử xe.



Bị can Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: CA

Để có tiền tiêu xài, Mạnh đã lấy xe anh Nhân đi cầm cố được 80 triệu đồng. Khi anh Nhân đến lấy xe thì Mạnh viện nhiều lý do không giao xe, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Do đó, ngày 10-9-2020 anh Nhân đi trình báo công an. Qua điều tra, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can đối với nhân đồng thời ra quyết định truy nã Mạnh.

Sau thời gian lần trốn ở nhiều nơi, được sự vận động thuyết phục từ gia đình và công an, ngày 22-1, Mạnh đã ra đầu thú.