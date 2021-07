Ngày 21-7, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, người nhà ông LT. (74 tuổi, ngụ phường Tự An) phát hiện ông T. bất tỉnh trong nhà, trên người có vết máu. Nghĩ rằng ông T. bị té, nên hô hoán để đưa nạn nhân vào viện cấp cứu nhưng ông T. tử vong sau đó.



Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: AĐ

Đến khi gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân, một số người phát hiện có dấu hiệu bất thường nên gia đình đã trình báo cảnh sát.

Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là vụ án mạng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Thủy là nghi can trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai, sáng 19-7, đang bực tức với người nhà nên đi tìm về để giải quyết chuyện gia đình. Nghĩ người nhà đang ở trong nhà ông T. nên trèo tường vào. Sau đó, giữa Thủy và ông T. có xảy ra mâu thuẫn.

Thủy dùng hung khí đánh vào người nạn nhân. Khi thấy ông T. nằm bất động, Thủy về nhà tắm rửa, vứt bộ quần áo dính máu.