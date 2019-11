Chục trai trẻ sập bẫy tìm thanh niên 'phục vụ tình dục quý bà'

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Lộc (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Xuân Lộc

Theo kết luận điều tra, Lộc không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên truy cập mạng xã hội (Zalo, Facebook). Người này tham gia vào các nhóm kín và thấy nhiều người có nhu cầu tìm bạn hẹn hò, tâm sự nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lộc đăng thông tin cần tuyển trai trẻ phục vụ tình dục cho quý bà hồi xuân giàu có với giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu để dụ những thanh niên sập bẫy. Tin tưởng, nhiều thanh niên đăng ký phục vụ quý bà.

Vào chiều 9-7, Lộc liên hệ ba thanh niên độ tuổi từ 21-27, nói họ đến nhà nghỉ ở phường Hưng Phú do Lộc chọn trước và nhắn số phòng sang cho mình. Sau đó Lộc đến giả làm nhân viên nhà nghỉ và viện lý do an ninh, yêu cầu các nạn nhân đưa toàn bộ tài sản (trang sức, điện thoại, tiền) cho mình giữ.

Quản lý nhà nghi ngờ nên báo công an đến kiểm tra và bắt quả tang Lộc cùng tài sản.

Quá trình điều tra, Lộc còn thừa nhận với thủ đoạn trên, từ ngày 24-6 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 người khác.