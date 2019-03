Chuyển hồ sơ vụ Trung tá tử vong lên Công an TP Cần Thơ

Liên quan đến vụ một Phó trưởng công an phường ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ tử vong, chiều 8-3, nguồn tin riêng của PLO.VN cho biết, nhằm đảm bảo tính khách quan, Công an TP Cần Thơ đã họp và quyết định chuyển hồ sơ vụ việc từ công an quận Cái Răng lên Công an thành phố thụ lý.



Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc.

Như PLO đưa tin, tối 5-3, Trung tá K., Phó Công an 1 phường ở quận Cái Răng, đi hát karaoke. Tại quán, ông K. có xảy ra xích mích với một phụ nữ đang hát cùng nhóm khách nam ở phòng bên cạnh.



Trong lúc đôi co thì ông K. bị ngã cầu thang, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc cơ quan công an đã tạm giữ một thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.