Chuyển vụ thi thể bên đường ở Gò Vấp cho Tân Bình điều tra

Ngày 20-4, Công an quận Gò Vấp cho biết đã thông tin cho gia đình nạn nhân vụ thi thể phát hiện trong bao tải bên đường là đang làm thủ tục chuyển hồ sơ sang công an quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).



Công an phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Cường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Với những dữ liệu ban đầu, vụ việc xảy ra ở địa bàn quận Tân Bình nên công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ.

Thông tin ban đầu cũng cho thấy khả năng đây là một vụ tai nạn.

Trước đó, gia đình nạn nhân Cường cũng gửi đơn yêu cầu một công ty luật tại TP.HCM cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong thời gian giải quyết vụ việc. Vì nguyện vọng gia đình là muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của người nhà.

Theo nguồn tin của PLO, bước đầu xác định nạn nhân tới chơi nhà bạn ở quận Tân Bình và bị điện giật tử vong. Những người bạn lo sợ nên ‘phi tang’ nạn nhân. Trao đổi về thông tin này, luật sư của gia đình nạn nhân cho hay trong trường hợp này thì cơ quan điều tra có thể khởi tố về hành vi khác.

“Nếu vụ việc diễn ra hoàn toàn ở quận Tân Bình, đã xác định danh tính nạn nhân, nơi xảy ra vụ tử vong… đều ở quận Tân Bình thì vụ việc chuyển cho cơ quan điều tra quận Tân Bình thụ lý là đúng quy định pháp luật”- luật sư cho biết.

Như PLO đã thông tin khuya 13-4, một nhóm bốn nhân viên vệ sinh môi trường (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp) đi thu gom rác trên tuyến đường Phan Văn Trị. Khi đến gần địa chỉ 2A Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) thì thấy một bao tải màu xanh trên lề đường.

Nghĩ là bao tải rác, nhóm nhân viên đã kéo một góc của bao tải xem thử thì lộ ra một chân người. Hốt hoảng, cả nhóm đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y để làm rõ lai lịch và nguyên nhân cái chết. Thời điểm kiểm tra bao tải, thi thể ông Cường nguyên vẹn, trên miệng có chảy máu.

Chiều 14-4, gia đình nạn nhân liên hệ cơ quan công an làm thủ tục nhận thi thể về an táng.