Clip học sinh bị đánh trong hẻm: Đã xảy ra khoảng 1 năm trước

Ngày 31-8, một clip 35 giây xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị một người đánh đập.

Nội dung vụ việc xảy ra tại một con hẻm, thiếu niên mặc đồ học sinh liên tục bị một người khác đánh một cách dã man bằng tay chân nhắm vào mặt và đầu.



Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nam học sinh bị tấn công liên tục, không thể chống đỡ. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải, clip đã được chia sẻ một cách chóng mặt. Nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ và bày tỏ lo lắng về việc bạo lực học đường.

Sáng ngày 1-9, qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại một con hẻm trên đường Trần Quý Khoách (phường Tân Định, quận 1).

Ông Trần Văn Thanh (69 tuổi) bảo vệ của một công ty gần hiện trường cho biết vụ việc đã xảy ra hơn một năm về trước. “Hôm đó, một nhóm học sinh tập trung đánh nhau. Em bị đánh chỉ biết ôm đầu năn nỉ rồi gục xuống mà xung quanh có nhóm đứng xem, không can ngăn” – nam bảo vệ nhớ lại.



Khu vực xảy ra trong một con hẻm trên đường Trần Quý Khoách (phường Tân Định, quận 1). Ảnh NT

Theo ông Thanh, người đánh bự con hơn và ra đòn rất chuẩn xác. Tuy nhiên “sau đó cha mẹ của em bị đánh đã vào phường thưa. Công an phường đã mời hai bên lên phường giải quyết và hai bên đã thỏa thuận bồi thường” – ông Thanh tiếp.



Nam bảo vệ gần đó cho biết em học sinh bị đánh liên tục, phải ôm đầu năn nỉ. Ảnh: NT

Theo người này, người bị đánh nhiều khả năng là một học sinh của Trường THCS Văn Lang (phường Tân Định, quận 1).



Bà H. cho biết chiếc xe máy xuất hiện trong clip là của gia đình, tuy nhiên con trai bà đã cho bạn mượn và không liên quan đến vụ đánh nhau. Ảnh: NT

Tuy nhiên, đại diện Trường THCS Văn Lang cho biết vụ việc có xảy ra gần khu vực trường nhưng người bị hành hung không phải là học sinh theo học tại đây mà nơi khác đến.

Trong clip, một thiếu niên ngồi trên xe máy biển số 59-F2.049… có chứng kiến vụ việc.

Qua xác minh, bà Lê Thị Thu H. (ngụ phường 8, quận 3) xác nhận chiếc xe máy nói trên là sở hữu của gia đình và do con trai tên K. đi nhưng cho bạn mượn.

“Vụ việc xảy ra khoảng hai năm về trước. Hai bên gia đình đã thỏa thuận đền bù với nhau. Nhưng đến sáng nay tôi mới coi clip này” – bà H. cung cấp.



Em Kh. cho biết hôm xảy ra vụ việc đã cho bạn mượn xe máy, người này chạy xe đi xem đánh nhau. Ảnh: NT

LTDK. con trai bà H. cho biết hôm xảy ra vụ việc đã cho người bạn mượn xe máy, người này chỉ đứng xem đánh nhau chứ không tham gia. Sau đó, Công an phường Tân Định vào cuộc, mời các bên liên quan đến làm việc trong đó có Kh.

“Công an đã mời các bên liên quan lên trụ sở để xử lý. Em cũng có lên. Người bị đánh tên là GB. Hai bên sau đó thỏa thuận đền bù với nhau. Các hình ảnh, clip do nhóm bạn em quay lại đều được cung cấp cho công an và xóa ngay trên máy, không hiểu sao hôm nay hình ảnh này lại xuất hiện trên mạng xã hội. Không rõ ai đăng lên” – K. Nói.

Theo K. nguyên nhân là do hai bên mâu thuẫn qua lại trên mạng xã hội và thách thức, hẹn đánh nhau. “Người bị đánh là học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (phường 6, quận 3). Riêng người đánh ở quận Bình Thạnh qua. Bạn em nói người này có học võ Muay Thái” – K. tiếp.

Sáng cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với UBND phường Tân Định và Công an phường Tân Định. Hai đơn vị này yêu cầu để lại thông tin và sẽ cung cấp sau.