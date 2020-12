'Cò’ đất lên kế hoạch cướp ngân hàng ở Đồng Nai ra sao?

Ngày 3-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Biên Hòa đã đến Công an TP Biên Hòa động viên, khen thưởng lực lượng phá án, truy bắt nghi can trong vụ cướp táo tợn tại Phòng giao dịch Hóa An (Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Bắc Đồng Nai).



Nghi can Mai Xuân Bình khi bị bắt giữ. Ảnh: VH.

Nghi can trong vụ cướp là Mai Xuân Bình (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Mai Xuân Bình làm nghề “cò” đất nhưng do túng thiếu nên nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp. Vật dụng nghi quả lựu đạn mà Bình mang theo khi thực hiện cướp là bình gas mini.

Bình đã dùng một bình gas mini, rồi quấn dây điện chung quanh để làm vật giả lựu đạn. Sau đó Bình bỏ dao và quả lựu đạn giả vào ba lô.

Chiều 26-11, sau khi dạo quanh một vòng từ TP Dĩ An (Bình Dương) về TP Biên Hòa thì phát hiện Phòng giao dịch Hóa An chỉ có một bảo vệ nên Bình quyết định ra tay gây án.

Nghi can để xe ngoài lề đường, vẫn đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang ba lô tiến vào bên trong rồi mang lựu đạn giả uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp tiền tại quầy.

Tuy nhiên, sau khoảng hai phút xông vào uy hiếp, tìm lục tài sản mà không cướp được tiền nên Bình đã chạy ra ngoài, lên xe trốn thoát.

Để đánh lạc hướng lực lượng công an, Bình chạy đường Mỹ Phước-Tân Vạn (TP Dĩ An, Bình Dương) rồi thay áo khoác, vứt bỏ quả lựu đạn giả, rồi đi quanh các tuyến đường, con hẻm nhỏ không có camera để về phòng trọ cùng bạn gái ở quận Gò Vấp, TP.HCM lẩn trốn.

Sau khi vụ cướp xảy ra, Công an TP Biên Hòa kết hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy bắt. Đến chiều 1-12, lực lượng công an đã bắt giữ Bình tại phòng trọ ở TP.HCM.