Cô gái 21 tuổi bị ép xe làm nhục giữa đường

Chiều 10-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa tạm giữ hình sự Dương Quốc Chiến (35 tuổi, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra hành vi hiếp dâm.



Chị Hoàng Thị L. tố cáo nam thanh niên đã xâm hại mình.

Trước đó, ngày 6-4, chị Hoàng Thị L. (21 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) gửi đơn trình báo về việc bị cưỡng hiếp giữa ban ngày.



Theo đơn trình báo, đầu giờ chiều 5-4, chị chạy xe máy từ nhà lên TP Vinh (Nghệ An) để học ngoại ngữ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Khi chị L. đi trên đường tránh TP Vinh (qua xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) thì bị một người đàn ông đi xe máy phía sau bất ngờ lao lên trước, chèn ép xe vào lề đường.

Người này khống chế, đe dọa yêu cầu chị L. xuống cánh đồng để quan hệ tình dục. Do đoạn đường vắng và lo sợ bị sát hại nên chị L. phải đồng ý đi đến cánh đồng cách đường 300m để kẻ này thực hiện “quan hệ”.



Nghi can Dương Quốc Chiến đang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Tuấn.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, người này còn yêu cầu chị L. cung cấp số điện thoại và đe dọa “không được trình báo với ai”. Khi có số điện thoại của chị L. người này còn yêu cầu phải cho quan hệ tình dục tiếp những lần sau, nếu không sẽ công khai đời tư của chị L.



Nhận được trình báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi can Chiến.

Bước đầu, Chiến khai nhận do sau khi uống rượu, bia nên đã ra đường tìm các cô gái để cưỡng dâm.