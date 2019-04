Cô gái bị người tình khống chế bằng xăng và dao

Ngày 5-4, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Minh Tân (29 tuổi) ngụ phường Phước Hội, La Gi để xử lý theo quy định.





Nguyễn Minh Tân. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, vào chiều 4-4, Công an thị xã La Gi nhận được tin báo có một thanh niên dùng dao và xăng khống chế một cô gái bán trái cây, dùng xe máy chở nạn nhân đi đâu không rõ.

Sau nhiều giờ truy tìm, đến 23g30 cùng ngày các trinh sát hình sự phát hiện thanh niên này đang chở nạn nhân đã tiếp cận khống chế. Ngoài chai xăng, công an phát hiện trong người thanh niên này có đến 4 con dao nhọn.

Tại cơ quan công an, cô gái khai mình tên N.H.H, ngụ Gò Quao, Kiên Giang, đến thị xã La Gi buôn bán trái cây. Trong thời gian buôn bán ở đây, H. có quen Tân một thời gian nhưng đã chia tay.



Hung khí Tân mang theo để khống chế, bắt giữ người tình. Ảnh công an cung cấp.



Tối 3-4, sau khi bán trái cây quay về nhà trọ, Tân chặn đường đạp ngã xe buộc H. phải quay lại với mình, nếu không sẽ dùng xăng đốt. Rất may nhiều người đi đường phát hiện can ngăn nên H. về nhà an toàn.

Đến 16g ngày 4-4, khi H. đang đứng bán trái cây với một người bạn thì Tân xuất hiện dùng một chai xăng đã mở nắp và dao buộc H. phải lên xe để nói chuyện.

Sau khi chở lòng vòng nhiều nơi để thuyết phục H., Tân chở người tình cũ quay trở lại thị xã La Gi thì bị khống chế, bắt giữ.