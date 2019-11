Cô gái chuyên dụ dỗ đàn ông đi khách sạn rồi lấy tài sản

Ngày 12-11, Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bàn giao Lê Thị Thu T. (26 tuổi), Trần Phạm Ngọc C. (21 tuổi, cùng ngụ Hải Châu) cho Công an quận Thanh Khê để xử lý theo thẩm quyền.

Hai cô gái này chuyên làm quen những người trên mạng xã hội Zalo để rủ đi khách sạn rổi trộm tài sản hoặc tống tiền.

Theo điều tra, tối 8-11, anh T.M.N (23 tuổi, quận Liên Chiểu) lên mạng xã hội Zalo kết bạn và nhắn tin với một nickname Linda có hình đại diện hấp dẫn. Tán tỉnh xong, đến khoảng 0 giờ sáng hôm sau, M.N được Linda đồng ý hẹn đến nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành để thuê phòng qua đêm và quan hệ tình dục.

Ngủ đến 5 giờ 30, M.N tỉnh dậy thì phát hiện Linda đã biến mất cùng điện thoại di động trị giá gần 5 triệu đồng, liền trình báo công an.

Trong quá trình xác minh, khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, Công an phường Xuân Hà lại tiếp nhận thêm một nạn nhân tương tự là L.N.A.N (21 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu).

N. trình báo, trưa cùng ngày đang ngủ trưa thì được một cô gái gửi tin nhắn Zalo làm quen. Khoảng 16 giờ 30, cô gái chủ động rủ N. đi uống cà phê, xem phim. Xem phim xong, họ đến nhà nghỉ để “vui vẻ”.

Sau đó, cô gái mới quen yêu cầu anh N trả tiền mua dâm nhưng anh này không có tiền. Cô gái dọa và buộc N phải đưa điện thoại di động trị giá hơn 5 triệu đồng, nếu không đưa sẽ gọi đồng bọn đến “xử”. N hoảng sợ nên giao nộp điện thoại. Trước khi ra về, cô gái cho lại anh N. 100.000 đồng để trả tiền phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vu, Công an phường Xuân Hà xác định T. là nghi phạm. T. đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng phạm C. là má mì của T. C. là người chuyên lập mưu giăng bẫy tình và môi giới mại dâm cho T.